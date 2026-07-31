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Спорт

Автобус с футболистами российской команды попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком

Автобус с футболистами кировского «Факела» российской команды попал в ДТП
Футбольный клуб «ФАКЕЛ» Киров/VK

Автобус с футболистами кировского «Факела» попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком в Ивановской области. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«Произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ. Водитель автобуса, мужчина 45 лет, получил повреждение локтя, от госпитализации отказался. Пассажиры автобуса не пострадали», — говорится в сообщении.

3 июля стало известно о том, что футболисты Динамо-Брянск» U-16 Константин Терешин, Даниил Глушнев, Павел Гузынин и Артем Баранов помогли задержать нарушителей после ДТП в Бежицком районе Брянска.

За свои действия парни удостоились почётных грамот и памятных подарков от УМВД России по Брянской области

Ранее автобус с футбольной командой попал в ДТП в Омской области.

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