Автобус с футболистами российской команды попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком

Автобус с футболистами кировского «Факела» российской команды попал в ДТП

Автобус с футболистами кировского «Факела» попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком в Ивановской области. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«Произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ. Водитель автобуса, мужчина 45 лет, получил повреждение локтя, от госпитализации отказался. Пассажиры автобуса не пострадали», — говорится в сообщении.

3 июля стало известно о том, что футболисты Динамо-Брянск» U-16 Константин Терешин, Даниил Глушнев, Павел Гузынин и Артем Баранов помогли задержать нарушителей после ДТП в Бежицком районе Брянска.

За свои действия парни удостоились почётных грамот и памятных подарков от УМВД России по Брянской области

Ранее автобус с футбольной командой попал в ДТП в Омской области.