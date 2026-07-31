На видео попало, женщина отлетела в результате ДТП с самокатчиками

В Карелии на видео попало, как двое на самокате сбили женщину

В Петрозаводске двое на электросамокате сбили женщину на тротуаре. Об это сообщил Telegram-канал «Daily Карелия».

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, что женщина переходит дорогу по пешеходному переходу и поворачивает налево. Через некоторое время двое молодых людей на одном самокате врезаются в нее со спины. Женщину разворачивает и она падает на землю. Самокатчики так же падают. Через некоторое время пострадавшая поднимается и уходит.

После столкновения один из самокатчиков смог подняться самостоятельно. Второму подростку потребовалась помощь. Он длительное время лежал на земле, пока товарищ не помог ему добраться до скамейки.

Через некоторое время к месту происшествия прибыли два экипажа полиции и бригада скорой помощи. О состоянии пострадавшего подростка на данный момент информации нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

До этого подростки толпой прокатились на одном самокате.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на видео сняли, как BMW влетела в самокатчиков и водитель попал в реанимацию.