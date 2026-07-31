Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

На видео попало, женщина отлетела в результате ДТП с самокатчиками

В Карелии на видео попало, как двое на самокате сбили женщину

В Петрозаводске двое на электросамокате сбили женщину на тротуаре. Об это сообщил Telegram-канал «Daily Карелия».

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, что женщина переходит дорогу по пешеходному переходу и поворачивает налево. Через некоторое время двое молодых людей на одном самокате врезаются в нее со спины. Женщину разворачивает и она падает на землю. Самокатчики так же падают. Через некоторое время пострадавшая поднимается и уходит.

После столкновения один из самокатчиков смог подняться самостоятельно. Второму подростку потребовалась помощь. Он длительное время лежал на земле, пока товарищ не помог ему добраться до скамейки.

Через некоторое время к месту происшествия прибыли два экипажа полиции и бригада скорой помощи. О состоянии пострадавшего подростка на данный момент информации нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

До этого подростки толпой прокатились на одном самокате.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на видео сняли, как BMW влетела в самокатчиков и водитель попал в реанимацию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!