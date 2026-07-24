Скорая вылетела на обочину и снесла человека, спасти его не удалось

В Улан-УДэ произошла фатальная авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Сегодня около 15:00 на трассе между Слюдянкой и Выдрино произошло <...> ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda поворачивала налево на примыкающую дорогу. В этот момент автомобиль скорой помощи выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой», – говорится в публикации.

По данным канала, после удара карета скорой помощи врезалась в дорожное ограждение, а затем сбила мужчину, находившегося на обочине. Травмы, которые получил пешеход, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого шесть человек не выжили в результате ДТП в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось.

Ранее момент жесткого ДТП с Honda Breeze на трассе в Бурятии попал на камеру.