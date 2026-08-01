Несколько беспилотников уничтожили над Тульской областью

Миляев: над Тульской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидированы над Тульской областью. Об этом в «Максе» заявил глава региона Дмитрий Миляев.

«Еще два украинских беспилотника уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Минобороны России», — написал губернатор.

По его данным, никто не пострадал.

Несколько часов назад Миляев сообщал о двух уничтоженных беспилотниках. Он отмечал, что никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

31 июля министерство обороны России сообщило, что средства ПВО за месяц уничтожили более 21 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Российской Федерации. Больше всего дронов было сбито 24 и 25 июля — 937 и 1060 БПЛА соответственно. Наибольшее число атак приходились на европейскую часть России.

По информации Минобороны России, дежурные средства ПВО в ночь с 30 на 31 июля уничтожили 371 беспилотник самолетного типа над территорией страны. Часть воздушных целей перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, в Татарстане, Крыму, Дагестане и Краснодарском крае. Кроме того, дроны были сбиты в семи областях — Ростовской, Воронежской, Курской, Тульской, Белгородской, Волгоградской и Брянской.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.