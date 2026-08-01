Беспилотники уничтожены в Тульской области

Губернатор Миляев: два БПЛА ВСУ уничтожены в Тульской области, пострадавших нет

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в Тульской области. Об этом в «Максе» заявил глава региона Дмитрий Миляев.

«Еще два украинских беспилотника уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Минобороны России», — написал он.

По данным Миляева, никто не пострадал. Он добавил, что, предварительно, не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры.

31 июля министерство обороны России сообщило, что средства ПВО за месяц уничтожили более 21 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Российской Федерации. Больше всего дронов было сбито 24 и 25 июля — 937 и 1060 БПЛА соответственно. Наибольшее число атак приходились на европейскую часть России.

По информации Минобороны России, дежурные средства ПВО в ночь с 30 на 31 июля уничтожили 371 беспилотник самолетного типа над территорией страны. Часть воздушных целей перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, в Татарстане, Крыму, Дагестане и Краснодарском крае. Кроме того, дроны были сбиты в семи областях — Ростовской, Воронежской, Курской, Тульской, Белгородской, Волгоградской и Брянской.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.