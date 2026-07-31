ВС РФ за ночь сбили 371 беспилотник над регионами России

Минобороны: силами ПВО за ночь над Россией перехвачен и уничтожен 371 БПЛА

Силами противовоздушной обороны России за ночь над регионами страны перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в публикации.

В военном ведомстве уточнили, что украинские беспилотники сбиты над семью областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской, а также в небе над Краснодарским краем, республикой Дагестан, республикой Крым, республикой Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что только над его регионом за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 150 украинских дронов. Он уточнил, что БПЛА были уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Гуково и семи районах.

Губернатор добавил, что жильцы получившего повреждения дома в Гуково по-прежнему находятся в пункте временного размещения (ПВР).

Ранее сообщалось, что многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА на Ростовскую область.