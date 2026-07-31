Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Армия

В Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю

Минобороны РФ: силы ПВО за неделю сбили четыре ракеты «Нептун» и 5103 дрона ВСУ
MOD Russia/Global Look Press

Вооруженные силы России за прошедшую неделю перехватили и уничтожили более 5000 украинских дронов, а также управляемые авиационные бомбы и ракеты «Нептун». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, <...> четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что также российские военные нейтрализовали семь снарядов от реактивной системы залпового огня HIMARS. Данные комплексы производятся в Соединенных Штатах.

По информации Минобороны России, дежурные средства ПВО в ночь с 30 на 31 июля уничтожили 371 беспилотник самолетного типа над территорией страны. Часть воздушных целей перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, в Татарстане, Крыму, Дагестане и Краснодарском крае. Кроме того, дроны были сбиты в семи областях — Ростовской, Воронежской, Курской, Тульской, Белгородской, Волгоградской и Брянской.

Ранее журналисты узнали о «секретном» заводе в Германии, производящем дроны с искусственным интеллектом для Вооруженных сил Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!