Минобороны РФ: силы ПВО за неделю сбили четыре ракеты «Нептун» и 5103 дрона ВСУ

Вооруженные силы России за прошедшую неделю перехватили и уничтожили более 5000 украинских дронов, а также управляемые авиационные бомбы и ракеты «Нептун». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, <...> четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что также российские военные нейтрализовали семь снарядов от реактивной системы залпового огня HIMARS. Данные комплексы производятся в Соединенных Штатах.

По информации Минобороны России, дежурные средства ПВО в ночь с 30 на 31 июля уничтожили 371 беспилотник самолетного типа над территорией страны. Часть воздушных целей перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, в Татарстане, Крыму, Дагестане и Краснодарском крае. Кроме того, дроны были сбиты в семи областях — Ростовской, Воронежской, Курской, Тульской, Белгородской, Волгоградской и Брянской.

Ранее журналисты узнали о «секретном» заводе в Германии, производящем дроны с искусственным интеллектом для Вооруженных сил Украины.