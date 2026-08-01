Силы ПВО за июль сбили более 21 тысячи беспилотников ВСУ над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в июле уничтожили свыше 21 тысячи дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ

Больше всего беспилотников было сбито 24 и 25 июля — 937 и 1060 дронов соответственно. Наибольшее число атак приходились на европейскую часть России.

В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным главы региона Андрея Бочарова, в результате ударов пострадали пять человек, повреждены жилые дома, возникли пожары на предприятии топливно-энергетического комплекса и складских объектах.

По информации Минобороны России, дежурные средства ПВО в ночь с 30 на 31 июля уничтожили 371 беспилотник самолетного типа над территорией страны. Часть воздушных целей перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, в Татарстане, Крыму, Дагестане и Краснодарском крае. Кроме того, дроны были сбиты в семи областях — Ростовской, Воронежской, Курской, Тульской, Белгородской, Волгоградской и Брянской.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.