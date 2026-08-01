Режим беспилотной опасности введен в Пензенской области

Беспилотную опасность объявили в Пензенской области. Об этом в «Максе» заявил глава региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», — написал он.

Мельниченко предупредил, что в целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета.

31 июля министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за месяц уничтожили более 21 тыс. беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Больше всего дронов было сбито 24 и 25 июля — 937 и 1060 беспилотников соответственно. Наибольшее число атак пришлось на европейскую часть России.

По информации Минобороны России, дежурные средства ПВО в ночь с 30 на 31 июля уничтожили 371 беспилотник самолетного типа над территорией страны. Часть воздушных целей перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, в Татарстане, Крыму, Дагестане и Краснодарском крае. Кроме того, дроны были сбиты в семи областях — Ростовской, Воронежской, Курской, Тульской, Белгородской, Волгоградской и Брянской.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.