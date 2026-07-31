Адвокат Дурова рассказал о расследовании дела во Франции

Адвокат Дурова заявил, что ему нечего сказать о расследовании дела во Франции

Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински заявил РИА Новости, что ему нечего сказать о ходе расследования в рамках уголовного дела в отношении его подзащитного во Франции.

«Мне нечего заявить по этому делу», — сказал адвокат, отвечая на соответствующий вопрос.

Дурова задержали вечером 24 августа 2024 года, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram был взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Уже 28 августа 2024 года парижский суд освободил его из-под стражи, а в ноябре 2025-го власти Франции сняли с Дурова ограничения на выезд из страны.

В России Павла Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. Обвинения предъявлены в связи с отказом Telegram удалить многочисленные каналы, с помощью которых ведется преступная деятельность экстремистской и террористической направленности, осуществляется кибермошенничество и подготовка диверсий.

Ранее Росфинмониторинг внес Дурова в перечень экстремистов и террористов.