Власти Франции сняли с Дурова ограничения на выезд из страны

Bloomberg: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции
IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press

Власти Франции полностью сняли с бизнесмена Павла Дурова ограничения на перемещения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации издания, решение было принято 10 ноября. Теперь основатель Telegram может свободно выезжать из Франции и не отмечаться в полицейском участке.

24 августа 2024 года Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже после его прибытия из Азербайджана на частном самолете.

28 августа прокуратура Парижа предъявила основателю Telegram обвинения по шести пунктам, включая отказ сотрудничать с французскими властями и соучастие в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества. После этого Дурова освободили из-под стражи, но он остался под судебным надзором. В марте 2025 года ограничения были ослаблены.

Ранее вышла игра про побег Павла Дурова из французской тюрьмы.

