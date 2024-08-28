Дурова временно освободили из-под стражи

Суд в Париже освободил основателя Telegram Павла Дурова из-под стражи на время проведения судебного заседания. Об этом сообщает BFMTV.

По информации телеканала, судья принял решение выпустить Дурова, чтобы задать вопросы, касающиеся дела. После заседания бизнесмену могут предъявить обвинение.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

28 августа газета Politico сообщила, что в розыск объявлен брат Дурова Николай. По данным издания, французские власти выдали ордера на арест братьев 25 марта 2024 года по обвинениям в «соучастии в хранении, распространении и демонстрации порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы». В прокуратуре Франции отказались комментировать эту информацию.

Ранее парижская прокуратура пообещала выпустить заявление по делу Дурова.