durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров арестован во Франции. Об этом сообщает телеканал LCI.

Дуров был задержан около 20 часов (19:00 мск) в субботу, когда он спускался с трапа своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина.

Известно, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

20 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Баку.

Путин и Дуров одновременно находились в Баку. За несколько дней до визита Путина в Азербайджан сотрудники администрации президента предложили ему организовать встречу с основателем Telegram Павлом Дуровым, но Путин отказался, утверждают источники Baza. О причинах отказа и теме несостоявшейся встречи неизвестно.

Ранее Ирина Болгар заявила, что поймала Дурова на измене с помощью медвежонка.