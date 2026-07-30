Автомобиль столкнулся с локомотивом в Воронежской области

Автомобиль выехал на ж/д и столкнулся с локомотивом, пострадали два человека

Автомобиль в Воронежской области выехал на железнодорожные пути и столкнулся с локомотивом. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Столкновение произошло на железнодорожном переезде станции Перелешино. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся локомотивом технического поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Схода подвижного состава нет, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло», — говорится в сообщении.

Недавно в Дагестане на железнодорожном переезде перегона Каякент – Берикей произошло столкновение электропоезда маршрутом с автомобилем. В результате ДТП водитель авто не выжил. Прокуратура организовала проверку.

До этого стали известны обстоятельства этой аварии. Легковой автомобиль выехал на переезд перед приближающейся электричкой. Машинист поезда, увидев легковушку на путях, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Ранее в результате ДТП с поездом в Рязанской области не выжили два человека.