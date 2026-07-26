В Дагестане электропоезд снес легковушку

В Дагестане между станциями Каягент и Берикей электропоезд сбил легковой автомобиль Об этом сообщил Telegram-канал «Телеграмма СКЖД».



По данным источника, легковушка выехала на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.



В результате ДТП не выжил водитель автомобиля. Также сообщается, что схода подвижного состава не произошло. На движение других поездов происшествие не повлияло.

До этого в Нижегородской области товарный поезд протащил грузовик. Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, что водитель большегруза выезжает на пути на красный свет светофора. Автомобиль не успевает пересечь пути, и поезд врезается в прицеп. Локомотив протаскивает грузовик за собой, после чего машина разворачивается, а состав останавливается.

Ранее сообщалось, что железнодорожный состав снес легковушку в Тверской области из-за того, что водитель не заметил поезд.