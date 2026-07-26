Появились первые кадры с места жесткого ДТП с участием поезда и легковушки в Дагестане

В Дагестане на фото попали последствия аварии с участием поезда и автомобиля

В Дагестане на железнодорожном переезде перегона Каякент – Берикей произошло столкновение электропоезда маршрутом с автомобилем. Об этом сообщил Telegram-канал «Южная транспортная прокуратура».

В сети появилась фотография с места аварии. В кадре видно, что автомобиль превратился в груду металла после того, как поезд его сбил.

По данным канала, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также контролируется соблюдение прав пассажиров. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

До этого стали известны обстоятельства этой аварии. Легковой автомобиль выехал на переезд перед приближающейся электричкой. Машинист поезда, увидев легковушку на путях, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате аварии водитель автомобиля не выжил.

Ранее сообщалось, что в Дагестане пассажирский поезд протаранил «КамАЗ».