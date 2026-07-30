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Общество

Самым подешевевшим продуктом в РФ с начала года стали огурцы

Огурцы стали самым подешевевшим в России с начала года продуктом
Korovina Anastasia/Shutterstock/FOTODOM

Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом питания — средние цены на них с 12 января по 27 июля снизились на 55,4%. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того снизились цены на помидоры (23,5%) и сливочное масло (6,5%), рис (1,5%), бананы (1,1%), свинину (0,6%), вареную колбасу (0,5%) и куриные яйца (0,1%).

Отмечается также снижение цен на молочную продукцию — на молоко (3,5%), сыры (3,2%), сметану (2,4%), творог и кефир (1,6%), рис (1,5%), бананы (1,1%), свинину (0,6%), вареную колбасу (0,5%) и куриные яйца (0,1%).

Экономист Леонид Холод в свою очередь рассказал, что на данный момент можно дешево закупиться гречкой и рисом, поскольку их товарный запас при неважном урожае небольшой.

До этого депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил рассмотреть возможность субсидирования цен на 10–15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль за наценками на продукты.

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