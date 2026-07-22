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Бизнес

Экономист Холод рассказал о подешевевших продуктах в июле

Экономист Холод объяснил падение цен на свинину избытком продукции
Константин Михальчевский/РИА Новости

Экономист Леонид Холод рассказал в разговоре с Life.ru о категориях товаров с низкой стоимостью в июле 2026 года.

По словам эксперта, сейчас можно дешево закупиться гречкой и рисом, поскольку их товарный запас при неважном урожае небольшой. Курица тоже снизилась в цене, однако, как отметил Холод, впрок ее не запасешь из‑за ограниченного срока хранения. Свинину же можно брать смело — у производителей накопились излишки, что делает ее покупку выгодной. Экономист обратил внимание на то, что курятина и свинина по соотношению цены и качества примерно сопоставимы и, наряду с куриным яйцом, остаются доступными источниками животного белка, поэтому они взаимоконкурентны: спрос может переключаться с одного на другое.

По словам Холода, в обоих сегментах сейчас наблюдается легкое перепроизводство, а снижение спроса и инфляция вынуждают производителей корректировать цены — хотя еще месяц назад компании в птицеводстве и свиноводстве пытались поднять стоимость, рынок эти изменения не поддержал. Экономист отметил, что, как только цены растут, товар становится эластичным по спросу — объем реализации напрямую зависит от уровня цен, а это ключевой показатель, диктующий рыночные законы. Повышение цены ведет к образованию излишков, от которых в обычной ситуации помогает избавиться экспорт.

Холод указал, что также на 21% подешевел картофель. Кроме того, сейчас выгодно покупать и весь борщевой набор (капусту, свеклу, морковь, лук) — сезонные овощи нового урожая в средней полосе традиционно самые дешевые в году.

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