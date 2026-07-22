В Госдуме предложили заморозить цены на продукты по всей России

В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10–15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС.

«Берем список из 10-15 социально значимых товаров: сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены», — пояснил законотворец.

В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, в хлебобулочные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба.

«Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», — подчеркнул парламентарий.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в свою очередь ранее отметил, что сейчас за некоторые продукты россияне переплачивают вдвое. Поэтому он предложил запретить торговым точкам делать наценку на базовые продукты выше 10%. Кроме того, Миронов предложил снизить НДС на продукты до 5% и обязать торговые сети закупать продукцию небольших региональных производителей.

Ранее в Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах.