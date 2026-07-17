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Бизнес

В России усилят контроль за наценками на продукты

Госдума: доступ к сквозному мониторингу цен на продукты получат пять ведомств
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

В России планируют предоставить доступ к сквозному мониторингу цен на продовольственные товары сразу пяти ведомствам — Минпромторгу, Минсельхозу, Минэку, а также Федеральным налоговой и антимонопольной службам. Об этом газете «Известия» сообщили в Госдуме.

«Переход к сквозному мониторингу всей цепочки товародвижения позволит отслеживать не только конечные розничные цены, но и выявлять причины, факторы формирования цен, а также этапы, на которых формируются необоснованно высокие торговые наценки», — сказали в нижней палате парламента.

В Госдуме добавили, что соответствующий законопроект уже прошел первое чтение. Инициатива предусматривает передачу ведомствам информации о ценах, сделках, объемах продаж и финансовых показателях компаний. Эти сведения будут находиться под защитой налоговой тайны. При этом перечень получателей ограничат.

В июне главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что годовая инфляция в России замедлится до 5,4% к концу 2026 года. По его словам, монетарная политика Центробанка останется жесткой. Кроме того, замедлению инфляции будет способствовать крепкий курс рубля, считает эксперт.

Ранее евродепутат оценил состояние российской экономики.

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