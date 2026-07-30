Маркетплейсы начали проверку связанных с Дуровым товаров

Wildberries и Ozon начали проверку карточек товаров на предмет связи с Дуровым

Маркетплейс Wildberries начал проверку карточек товаров на предмет связи с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе RWB.

«Маркетплейс проводит внутреннюю проверку для установления всех обстоятельств и оценки правомерности применения ограничительных мер. В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе маркетплейса Ozon сообщили ТАСС о проведении аналогичной проверки. В компании отметили, что площадка работает в строгом соответствии с законодательством. В связи с этим все связанные с Дуровым товары будут скрыты с витрины.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень экстремистов и террористов. Накануне его обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ это объяснили тем, что администрация мессенджера Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.

Что грозит Дурову в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Росфинмониторинг исключил распространение ограничений против Дурова на Telegram.