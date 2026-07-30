Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Маркетплейсы начали проверку связанных с Дуровым товаров

Wildberries и Ozon начали проверку карточек товаров на предмет связи с Дуровым
IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Маркетплейс Wildberries начал проверку карточек товаров на предмет связи с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе RWB.

«Маркетплейс проводит внутреннюю проверку для установления всех обстоятельств и оценки правомерности применения ограничительных мер. В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе маркетплейса Ozon сообщили ТАСС о проведении аналогичной проверки. В компании отметили, что площадка работает в строгом соответствии с законодательством. В связи с этим все связанные с Дуровым товары будут скрыты с витрины.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень экстремистов и террористов. Накануне его обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ это объяснили тем, что администрация мессенджера Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.

Что грозит Дурову в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Росфинмониторинг исключил распространение ограничений против Дурова на Telegram.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Квартиру продали, а жильцы остались. 7 подводных камней покупки приватизированной квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!