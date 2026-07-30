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Общество

Залил «газом»: на Украине мужчина на грузовике протаранил машину ТЦК

На Украине водитель грузовика протаранил машину ТЦК и распылил слезоточивый газ
Efrem Lukatsky/AP

Водитель грузовика на западе Украины протаранил автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

Мужчина наехал на один из автомобилей ТЦК, который заблокировал ему проезд. Он также обрызгал военкомов содержимым газового баллончика.

Несмотря на активные действия, сбежать ему не удалось. Водителя задержали. По данным Волынского областного ТЦК, мужчина нарушил правила воинского учета из-за неявки по повестке. Украинца мобилизовали в одну из воинских частей.

30 июля сообщалось, что в ТЦК по всей Украине начались проверки.

Масштабные проверки во всех ТЦК анонсировал замминистра обороны Украины Мстислав Баник 17 июня. Такое решение было принято после срочного совещания Баника с командованием сухопутных войск по вопросу скандала в ТЦК Одессы, сотрудники которого похищали людей и совершали над ними насилие, в том числе сексуальное.

Ранее на Украине призвали стрелять по гражданским, нападающим на сотрудников ТЦК.

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