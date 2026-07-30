По всей Украине с утра начались массовые проверки в ТЦК

В территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) на Украине с утра проводят массовые проверки. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Какие-либо подробности этих проверок в издании не сообщили.

Масштабные проверки во всех ТЦК анонсировал замминистра обороны Украины Мстислав Баник 17 июня. Такое решение было принято после срочного совещания Баника с командованием сухопутных войск по вопросу скандала в ТЦК Одессы, сотрудники которого похищали людей и совершали над ними насилие, в том числе сексуальное. Замминистра обороны подчеркнул, что подобные инциденты недопустимы. Баник добавил, что в ходе служебной проверки будут пристально разобраны обращения украинских граждан по поводу незаконного содержания, насилия и других неправомерных действий со стороны сотрудников ТЦК.

До этого уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил о росте жалоб украинцев на нарушения прав со стороны ТЦК. По его словам, количество обращений с 2022 года увеличилось более чем в 300 раз. Лубинец уточнил, что лидерами по числу нарушений являются Одесская, Львовская и Тернопольская области. Меньше всего случаев регистрируют в Хмельницкой и Кировоградской областях.

Ранее на Украине признали, что люди «защищаются» от ТЦК сами из-за бездействия властей.