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Армия

На Украине проверят работу всех ТЦК

Замглавы минобороны Баник: на Украине проведут служебные проверки во всех ТЦК
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине проведут служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике). Об этом сообщил украинский заместитель министра обороны Мстислав Баник в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Замглавы ведомства отметил, что он провел срочное совещание с командованием сухопутных войск по вопросу скандала в ТЦК Одессы, сотрудники которого похищали людей и совершали над ними насилие, в том числе сексуальное. По его словам, подобные инциденты недопустимы.

«По результатам встречи будут проведены служебные проверки во всех ТЦК, максимально пристально разобраны обращения граждан по поводу незаконного содержания, насилия и других неправомерных действий. Призвал к прозрачной коммуникации с обществом и максимальному содействию всем правоохранительным органам», — написал Баник.

15 июня в Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт жителей с сотрудниками ТЦК. Прохожие заступились за молодого человека, которого пытались «бусицифицировать» военкомы. После этого на место происшествия прибыли многочисленные сотрудники полиции. Их встретили осуждающими криками и громким свистом.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК применили силу к инвалиду.

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