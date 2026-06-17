На Украине проведут служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике). Об этом сообщил украинский заместитель министра обороны Мстислав Баник в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Замглавы ведомства отметил, что он провел срочное совещание с командованием сухопутных войск по вопросу скандала в ТЦК Одессы, сотрудники которого похищали людей и совершали над ними насилие, в том числе сексуальное. По его словам, подобные инциденты недопустимы.

«По результатам встречи будут проведены служебные проверки во всех ТЦК, максимально пристально разобраны обращения граждан по поводу незаконного содержания, насилия и других неправомерных действий. Призвал к прозрачной коммуникации с обществом и максимальному содействию всем правоохранительным органам», — написал Баник.

15 июня в Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт жителей с сотрудниками ТЦК. Прохожие заступились за молодого человека, которого пытались «бусицифицировать» военкомы. После этого на место происшествия прибыли многочисленные сотрудники полиции. Их встретили осуждающими криками и громким свистом.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК применили силу к инвалиду.