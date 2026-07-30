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Общество

Крупный лесной пожар в Испании мог начаться из-за сварочных работ

Сварочные работы могли вызвать крупный лесной пожар в испанском Толедо
Nacho Doce/Reuters

Сварочные работы могли стать причиной крупного лесного пожара в испанской провинции Толедо. Об этом сообщили в МВД Испании.

«Следствие установило, что пожар возник в результате работ, которые оба задержанных проводили на участке, принадлежавшем одному из них», — говорится в сообщении.

В предполагаемом месте возникновения пожара нашли следы сварочных работ. В день возгорания уровень распространения огня расценивался, как экстремальный.

Пожар начался 22 июля в районе Пино-де-ла-Парра и до сих пор остается активным. В провинции Толедо огонь уничтожил около 900 гектаров, после чего распространился на автономное сообщество Мадрид.

29 июля сообщилось, что лесной пожар в автономном сообществе Мадрид в Испании разрушил около 100 домов. Ориентировочная площадь возгорания в области составляет около 27 тыс. га.

На прошлой неделе Управление гражданской защиты Испании задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза для борьбы с лесными пожарами и запросило четыре специализированных самолета.

Ранее в Швеции произошел крупный лесной пожар.

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