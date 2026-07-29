В центральной части Испании лесной пожар разрушил около 100 домов

Лесной пожар в автономном сообществе Мадрид в Испании разрушил около 100 домов. Об этом заявила глава правительства региона Исабель Диас Аюсо, пишет ТАСС.

Ориентировочная площадь возгорания в области составляет около 27 тыс. га.

«Речь идет примерно о 100 разрушенных домах», — сказала политик.

На прошлой неделе Управление гражданской защиты Испании задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза для борьбы с лесными пожарами и запросило четыре специализированных самолета. В МВД Испании отметили, что Греция уже откликнулась на запрос и предложила направить два самолета Canadair CL-415.

Власти Испании объявили режим ЧС в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) из-за ситуации с лесными пожарами. На фоне распространения огня были эвакуированы около 11,5 тыс. человек.

Ранее СМИ назвали последствия аномальной жары в Европе.