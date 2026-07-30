В Швеции произошел крупный лесной пожар

В центральной Швеции в провинции Вестманланд произошел масштабный лесной пожар. Спасатели пока не контролируют ситуацию, сообщает канал TV4.

Сигнал тревоги поступил в спасательную службу ровно в 13:00 по московскому времени. К месту происшествия были направлены два пожарных вертолета. Огонь охватил площадь, равную футбольному полю. Отмечается, что из-за ветра есть риск дальнейшего распространения.

В 14:00 мск также поступило сообщение о лесном пожаре в Скиннскаттеберге в 150 км к северо-западу от Стокгольма.

Других подробностей, как и данных о пострадавших, на момент публикации нет.

До этого в Британии объявили ЧС из-за лесного пожара возле атомной станции. Крупный пожар вспыхнул в среду в графстве Саффолк на востоке Англии, охватив прибрежную вересковую пустошь в Данвич-Хит на площади, равноценной примерно 14 футбольным полям.

Жители близлежащих домов и около 200 трейлеров в кемпинге были эвакуированы в качестве меры предосторожности. По данным Suffolk Fire and Rescue Service, пострадавших нет.

Ранее площадь выгоревшей территории в Европе достигла рекордных показателей.