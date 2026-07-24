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Общество

Испания запросила помощь у ЕС из-за ситуации с лесными пожарами

МВД Испании запросило самолеты у Евросоюза для борьбы с лесными пожарами
Jon Nazca/Reuters

Управление гражданской защиты Испании задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза (ЕС) для борьбы с лесными пожарами и запросило четыре специализированных самолета. Об этом в соцсети X сообщило министерство внутренних дел королевства.

В МВД Испании отметили, что Греция уже откликнулась на запрос и предложила направить два самолета Canadair CL-415.

Власти Испании объявили режим ЧС в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) из-за ситуации с лесными пожарами. На фоне распространения огня были эвакуированы около 11,5 тыс. человек.

19 июля австралийский климатолог Андреа Тащетто заявил, что сильный перегрев поверхности моря на планете и пик климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к глобальному температурному рекорду в 2027 году.

До этого климатолог Алексей Карнаухов дал тревожное объяснение аномальной жаре в России и Европе. Он заявил, что подобные явления связаны с «шествием глобального потепления по планете». Эксперт отметил, что если в Европе жара и ставит рекорды, то на полградуса-градус. В российском Заполярье наблюдается совсем другая ситуация, где температура воздуха поднялась сразу на десять градусов. Климатолог назвал это «экстраординарным» явлением.

Ранее СМИ назвали последствия аномальной жары в Европе.

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