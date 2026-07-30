В ДТП на МКАД с пятью автомобилями погиб человек

Один человек погиб в массовом ДТП на МКАД в Москве

Пять автомобилей столкнулись на 30-м километре МКАД в Москве, один человек погиб. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«На внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек скончался», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Движение на данном участке затруднено.

Движение осуществляется только по двум полосам из возможных, при этом затор растянулся на пять километров.

Опубликовано видео аварии. На кадрах видно, как вдалеке черный автомобиль в крайней левой полосе начинает перестраиваться, чтобы встать перед черной фурой. Но в какой-то момент фура задевает заднюю часть кузова машины, она разворачивается и начинает ехать на большой скорости поперек дороги, мешая движению. Далее автомобиль врезается в отбойник, отскакивает от него и задевает другие автомобили. Движение по дороге останавливается.

Ранее на МКАД столкнулись восемь машин.