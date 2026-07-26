На МКАД столкнулись восемь машин, движение перекрыто

На внутренней стороне 76-го километра МКАД, после развязки с Ленинградским шоссе, произошло ДТП с участием восьми автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время движение на этом участке осуществляется по трем полосам из шести. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших уточняются.

Дептранс 11:25 (мск): движение осуществляется по двум полосам из шести.

До этого на Рублевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех машин, одной из которых было такси. Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что движение на участке затруднено. У обочины стоит легковой автомобиль с оторванным задним бампером. Также зафиксировано столкновение такси с другой легковушкой: у нее деформирована передняя часть кузова, у такси повреждён задний бампер. На проезжей части разбросаны фрагменты автомобильных деталей.

Ранее стали известны детали происшествия на Киевском шоссе. Появились кадры с места ДТП.