Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

На МКАД столкнулись восемь машин, движение перекрыто

На 76 километре МКАД столкнулись 8 машин, ГИБДД перекрыла движение
Евгений Биятов/РИА Новости

На внутренней стороне 76-го километра МКАД, после развязки с Ленинградским шоссе, произошло ДТП с участием восьми автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время движение на этом участке осуществляется по трем полосам из шести. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших уточняются.

Дептранс 11:25 (мск): движение осуществляется по двум полосам из шести.

До этого на Рублевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех машин, одной из которых было такси. Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что движение на участке затруднено. У обочины стоит легковой автомобиль с оторванным задним бампером. Также зафиксировано столкновение такси с другой легковушкой: у нее деформирована передняя часть кузова, у такси повреждён задний бампер. На проезжей части разбросаны фрагменты автомобильных деталей.

Ранее стали известны детали происшествия на Киевском шоссе. Появились кадры с места ДТП.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июля. Кремль о заморозке конфликта на Украине, новый выходной в сентябре и аппарат для лечения опухолей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!