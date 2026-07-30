Появилось видео момента массового ДТП на МКАД

В Москве на МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как вдалеке черный автомобиль в крайней левой полосе начинает перестраиваться, чтобы встать перед черной фурой. Но в какой-то момент фура задевает заднюю часть кузова машины, она разворачивается и начинает ехать на большой скорости поперек дороги, мешая движению. Далее автомобиль врезается в отбойник, отскакивает от него и задевает другие автомобили. Движение по дороге останавливается.

До этого стало известно, что для устранения последствий аварии было перекрыто три полосы движения. На трассе образовалась пробка, которая растянулась на пять километров. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, а также прилетел вертолет санитарной авиации для эвакуации пострадавший. По предварительным данным, в аварии не выжил один человек. Еще три пострадали. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее появилось видео с места ДТП на 76-м километре МКАД.