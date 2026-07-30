Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Автомобили

Появилось видео момента массового ДТП на МКАД

В Москве на видео попал момент аварии на МКАД

В Москве на МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как вдалеке черный автомобиль в крайней левой полосе начинает перестраиваться, чтобы встать перед черной фурой. Но в какой-то момент фура задевает заднюю часть кузова машины, она разворачивается и начинает ехать на большой скорости поперек дороги, мешая движению. Далее автомобиль врезается в отбойник, отскакивает от него и задевает другие автомобили. Движение по дороге останавливается.

До этого стало известно, что для устранения последствий аварии было перекрыто три полосы движения. На трассе образовалась пробка, которая растянулась на пять километров. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, а также прилетел вертолет санитарной авиации для эвакуации пострадавший. По предварительным данным, в аварии не выжил один человек. Еще три пострадали. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее появилось видео с места ДТП на 76-м километре МКАД.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!