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Жесткое массовое ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД массовое ДТП перекрыло проезд
Telegram-канал Осторожно, Москва

На внутренней стороне 30-го километра МКАД в районе съезда № 30В произошло столкновение пяти автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Из-за аварии проезд по данному участку МКАД серьезно осложнен. Движение осуществляется только по двум полосам из возможных, при этом затор растянулся на пять километров. 

По данным источника, к месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД, а также и вертолет санитарной авиации, который доставит пострадавших в больницу. Сообщается, один человек не выжил в результате ДТП.

До этого в Новой Москве автомобиль налетел на отбойник. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения На кадрах видно, что легковой автомобиль на высокой скорости влетает в дорожное ограждение. От удара по трассе разлетаются обломки, а из-под капота идет дым. Сообщается, что водитель самостоятельно покинул салон, однако информация о его состоянии не поступала.

Ранее появилось видео с места ДТП на 76-м километре МКАД.

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