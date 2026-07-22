В Дагестане бывшего главу Каспийска арестовали по делу о коррупции

В Дагестане суд арестовал бывшего главу Каспийска по делу о получении взятки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по республике в «Максе».

«По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы города Каспийска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, с апреля по май 2023 года чиновник, находясь в сговоре с начальником отдела муниципального контроля администрации города, получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир общей рыночной стоимостью более 18 млн рублей.

До этого сообщалось, что квартиры фигурант получил за оказание содействия в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, строительство которого было завершено с различными нарушениями. Для сокрытия факта получения взятки квартиры были оформлены на доверенных лиц.

Уголовные дела ранее были возбуждены в отношении начальника отдела муниципального контроля администрации Каспийска и директора коммерческой организации.

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