Топ-менеджеры компании «Эфко» арестованы по подозрению в хищении

Мещанский суд в Москве принял решение об аресте директора по стратегическому развитию компании «Эфко» Владислава Романцева и его заместителя Екатерины Кустовой. Оба подозреваются в мошенничестве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на суд.

«Постановлениями суда от 29 июля в отношении Романцева и Кустовой избраны меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, под арест попала еще одна фигурантка дела — заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

Они останутся под стражей до конца сентября.

Судебные материалы указывают на то, что всем троим предъявлено обвинение в хищении, совершенном путем обмана или злоупотребления доверием, в особо крупном размере (статья 159 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые организовали преступный сговор с целью незаконного получения субсидий от Минпромторга для разработки и производства дронов. Однако, как указали в МВД, вместо этого они якобы приобретали готовые беспилотники в Китае, перемаркировывали их и представляли как собственную продукцию.

Максимальное наказание за данное преступление может составлять до 10 лет лишения свободы.

Ранее у арестованного экс-главы департамента Минпромторга обнаружили недвижимость в ОАЭ.