Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Топ-менеджеры компании «Эфко» арестованы по подозрению в хищении

Топ-менеджеры компании «Эфко» арестованы за махинации с БПЛА
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Мещанский суд в Москве принял решение об аресте директора по стратегическому развитию компании «Эфко» Владислава Романцева и его заместителя Екатерины Кустовой. Оба подозреваются в мошенничестве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на суд.

«Постановлениями суда от 29 июля в отношении Романцева и Кустовой избраны меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, под арест попала еще одна фигурантка дела — заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

Они останутся под стражей до конца сентября.

Судебные материалы указывают на то, что всем троим предъявлено обвинение в хищении, совершенном путем обмана или злоупотребления доверием, в особо крупном размере (статья 159 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые организовали преступный сговор с целью незаконного получения субсидий от Минпромторга для разработки и производства дронов. Однако, как указали в МВД, вместо этого они якобы приобретали готовые беспилотники в Китае, перемаркировывали их и представляли как собственную продукцию.

Максимальное наказание за данное преступление может составлять до 10 лет лишения свободы.

Ранее у арестованного экс-главы департамента Минпромторга обнаружили недвижимость в ОАЭ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!