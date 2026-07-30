На Кубани увеличилось число пострадавших после атаки БПЛА

Число пострадавших при атаке БПЛА в поселке Волна на Кубани выросло до шести

Число пострадавших при атаке БПЛА в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до шести. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Госпитализировали четырех человек, состояние пациентов – средней степени тяжести. Еще двое обратившихся получили лечение амбулаторно», — говорится в публикации.

Утром 30 июля в оперштабе сообщили, что обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна. В результате произошло возгорание. На место происшествия прибыли оперативные и специальные службы.

До этого газета Financial Times сообщила, что США и Франция передавали Киеву разведывательную информацию, которая использовалась при подготовке ударов беспилотниками по территории России. По данным издания, западные разведслужбы помогали определять цели, маршруты полета дронов и расположение российских средств ПВО.

Ранее ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке.