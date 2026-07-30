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Армия

В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территорию предприятия

На Кубани пострадали четыре человека в результате падения БПЛА на предприятие
Inna Varenytsia/Reuters

В Краснодарском крае пострадали четыре человека в результате падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Волна Темрюкского района. Трех из четырех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Отмечается, что падение БПЛА привело к пожару. На место прибыли оперативные и специальные службы.

До этого сообщалось, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали предприятие в Удмуртской республике. В регионе объявляли угрозу атаки БПЛА.

В Пензенской области беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта начался пожар, один человек пострадал, около 200 сотрудников эвакуировали. Компания перенаправила прием поставок и отгрузку заказов на другие площадки.

Ранее в России за ночь сбили более 250 украинских беспилотников.

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