ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке

Многоквартирный дом в центре Горловки в ДНР поражен в результате атаки ВСУ

В Горловке в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражен многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в центре Горловки поражен многоквартирный дом», — написал он.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

26 июля вечером в Горловке был нанесен удар по автомобилю скорой помощи. Приходько тогда уточнил, что удар был нанесен по машине медиков в самом центре населенного пункта.

18 июля беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в ДНР. В частности, в Новолуганском целью стал частный жилой дом. Находившаяся внутри женщина получила несовместимые с жизнью ранения. Кроме того, БПЛА ударил по грузовому автомобилю в Шахтерске. Управлявшего транспортным средством мужчину также спасти не удалось.

Ранее в Керчи четыре человека пострадали при атаке ВСУ на жилой дом.