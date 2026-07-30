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Армия

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке

Многоквартирный дом в центре Горловки в ДНР поражен в результате атаки ВСУ
Валерий Мельников/РИА Новости

В Горловке в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражен многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в центре Горловки поражен многоквартирный дом», — написал он.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

26 июля вечером в Горловке был нанесен удар по автомобилю скорой помощи. Приходько тогда уточнил, что удар был нанесен по машине медиков в самом центре населенного пункта.

18 июля беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в ДНР. В частности, в Новолуганском целью стал частный жилой дом. Находившаяся внутри женщина получила несовместимые с жизнью ранения. Кроме того, БПЛА ударил по грузовому автомобилю в Шахтерске. Управлявшего транспортным средством мужчину также спасти не удалось.

Ранее в Керчи четыре человека пострадали при атаке ВСУ на жилой дом.

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