«Составили карту ПВО»: как США и Франция помогают ВСУ готовить удары вглубь России

США и Франция передавали Украине разведывательную информацию, которую Киев использовал при подготовке ударов беспилотниками по территории России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
«Разведывательные данные, предоставленные США и Францией, помогли составить карту расположения российских средств ПВО и определить маршруты, позволяющие беспилотникам обойти их и достичь целей в глубине территории России», — пишет Financial Times.
Кроме того, разведывательные данные США и Франции повлияли на выбор целей, что помогло украинским подразделениям беспилотников дальнего радиуса действия «понять, куда наносить удары», отмечает газета.
Financial Times еще в конце июня сообщила, что американская разведка помогала Украине при подготовке последних атак на территорию России, в том числе ударов по Москве.
Тогда стало известно, что спецслужбы США передавали ВСУ информацию, необходимую для выбора целей и проведения атак. При этом другие союзники Киева призвали Вашингтон не прекращать обмен данными с украинской стороной.
Собеседники газеты также утверждают, что президент США Дональд Трамп во время обсуждений с лидерами стран G7 с «энтузиазмом» отнесся к ударам Украины на большую дальность и согласился ужесточить санкции против российского энергетического сектора.
С разрешения Трампа
8 июля президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО положительно отозвался об ударах Киева по целям на территории России, заявив, что это может привести к прекращению конфликта.
«Это эскалация, но в то же время эскалация, которая может способствовать прекращению конфликта», — приводит слова Трампа телеканал CNN.
Заявление Трампа перекликалось с высказываниями госсекретаря Марко Рубио, сделанными ранее, о растущей способности Украины наносить удары по целям в глубине территории России.
«Я считаю, что это одна из динамик, которая изменилась в этой войне за последние несколько месяцев, а именно то, что россиянам становится все труднее защищать собственное воздушное пространство. И мы надеемся, что это создаст условия для переговоров», — сказал Рубио.
В Кремле заявили, что не видят в этих высказываниях руководства США стремления к эскалации с Россией.
«Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома — заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. <...> Нагнетание в сфере напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
22 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон участвует в нанесении ударов ВСУ по территории России, в том числе по гражданским объектам.
«Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных — система Starlink и многое другое — не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», — приводит его слова ТАСС.