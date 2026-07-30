«Составили карту ПВО»: как США и Франция помогают ВСУ готовить удары вглубь России

FT: США и Франция помогали ВСУ с ударами по России

США и Франция передавали Украине разведывательную информацию, которая использовалась при подготовке ударов беспилотниками по территории России, утверждает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, западные разведслужбы помогали определять цели, маршруты полета дронов и расположение российских средств ПВО. Ранее газета сообщала, что президент США Дональд Трамп поддержал такие удары и с «энтузиазмом» отнесся к ударам Украины.

США и Франция передавали Украине разведывательную информацию, которую Киев использовал при подготовке ударов беспилотниками по территории России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

«Разведывательные данные, предоставленные США и Францией, помогли составить карту расположения российских средств ПВО и определить маршруты, позволяющие беспилотникам обойти их и достичь целей в глубине территории России», — пишет Financial Times.

Кроме того, разведывательные данные США и Франции повлияли на выбор целей, что помогло украинским подразделениям беспилотников дальнего радиуса действия «понять, куда наносить удары», отмечает газета.

Financial Times еще в конце июня сообщила, что американская разведка помогала Украине при подготовке последних атак на территорию России, в том числе ударов по Москве.

Тогда стало известно, что спецслужбы США передавали ВСУ информацию, необходимую для выбора целей и проведения атак. При этом другие союзники Киева призвали Вашингтон не прекращать обмен данными с украинской стороной.

Собеседники газеты также утверждают, что президент США Дональд Трамп во время обсуждений с лидерами стран G7 с «энтузиазмом» отнесся к ударам Украины на большую дальность и согласился ужесточить санкции против российского энергетического сектора.

С разрешения Трампа

8 июля президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО положительно отозвался об ударах Киева по целям на территории России, заявив, что это может привести к прекращению конфликта.

«Это эскалация, но в то же время эскалация, которая может способствовать прекращению конфликта», — приводит слова Трампа телеканал CNN.

Заявление Трампа перекликалось с высказываниями госсекретаря Марко Рубио, сделанными ранее, о растущей способности Украины наносить удары по целям в глубине территории России.

«Я считаю, что это одна из динамик, которая изменилась в этой войне за последние несколько месяцев, а именно то, что россиянам становится все труднее защищать собственное воздушное пространство. И мы надеемся, что это создаст условия для переговоров», — сказал Рубио.

В Кремле заявили, что не видят в этих высказываниях руководства США стремления к эскалации с Россией.

«Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома — заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. <...> Нагнетание в сфере напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

22 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон участвует в нанесении ударов ВСУ по территории России, в том числе по гражданским объектам.

«Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных — система Starlink и многое другое — не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», — приводит его слова ТАСС.