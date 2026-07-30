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Общество

Стало известно, сколько людей не пережили аномальную жару в Германии

RKI: в Германии из-за жары с начала 2026 года умерли почти 10 тысяч человек
Shutterstock

С начала этого года в Германии жару не пережили около 10 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (RKI), который входит в структуру министерства здравоохранения ФРГ.

Статистика показала, что к 19 июля количество смертей, связанных с жарой в Германии, достигло 9,8 тыс., что является максимальным показателем за десять лет.

17 июля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что более 200 тысяч человек за последние четыре года не пережили жару в европейских странах.

По данным европейской климатической службы Copernicus, первый месяц лета стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Европе. Преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини назвал причиной аномальной жары в Европе вытеснение океанического антициклона субтропическими антициклонами из пустынь.

Ранее десятки мужчин штурмом взяли открытый бассейн в Германии на фоне жары.

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