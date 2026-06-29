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Десятки мужчин штурмом взяли открытый бассейн в Германии на фоне жары

В Германии около 60 мужчин взяли штурмом бассейн в Германии на фоне жары
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Десятки мужчин штурмом взяли открытый бассейн в Германии на фоне жары, пишет Spiegel.

Полиции Германии пришлось эвакуировать открытый бассейн в городе Кель после массовых беспорядков, устроенных группой молодых людей из Франции.

По данным офицеров, около 60 человек перелезли через забор бассейна в районе Ауэнхайм, расположенном недалеко от французской границы, чтобы попасть на территорию без оплаты.

Между нарушителями и сотрудниками охраны несколько раз возникали словесные конфликты. Кроме того, участники группы опрокидывали мусорные баки, игнорировали правила поведения в бассейне и отказывались покидать территорию после требований службы безопасности.

Охрана неоднократно выводила нарушителей за пределы комплекса, однако они возвращались обратно. В итоге на место прибыла полиция, которая полностью очистила территорию бассейна. После появления правоохранителей группа покинула место происшествия, личности участников установить не удалось.

Ранее активисты переименовали станции в метро Лондона из-за жары.

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