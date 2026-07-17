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Общество

ВОЗ назвала число жертв жары в Европе за последние несколько лет

ВОЗ: жара в Европе унесла свыше 200 тыс. жизней за последние четыре года
Michel Euler/AP

Более 200 тысяч человек за последние четыре года не пережили жару в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге в беседе с ТАСС.

По его данным, за последние 20 лет летальность связанная с жарой, выросла на 30%.

«Это не прогнозы. Это происходит прямо сейчас», — сказал специалист.

Кроме того, по словам Клюге, недавно представленные ВОЗ данные о том, что нынешним летом в регионе уже были зафиксировали более 10 тысяч летальных случаев на фоне рекордной жары, относятся всего лишь к пяти странам региона.

Европейский — один из шести регионов ВОЗ. Он объединяет 53 государства Европы и Центральной Азии, в том числе РФ.

До этого преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини назвал причиной аномальной жары в Европе вытеснение океанического антициклона субтропическими антициклонами из пустынь.

В Европе в июне наблюдалась экстремальная аномальная жара. По данным европейской климатической службы Copernicus, первый месяц лета стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений на континенте. На прошлой неделе европейские страны столкнулись с новой волной высоких температур.

Ранее сообщалось, что женщина из России не выдержала сильной жары в Испании.

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