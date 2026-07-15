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Общество

Климатолог назвал причину аномальной жары в Европе

Климатолог Фаццини заявил, что жару в Европе вызвали антициклоны из пустынь
Michel Euler/AP

Вытеснение океанического антициклона субтропическими антициклонами из пустынь стало причиной аномальной жары в Европе. Об этом заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что когда над европейским континентом устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказываются очень мощными и простираются на высоту до 6-8 км. Переваливая через горные хребты, эта воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой.

Фаццини, отметив, что раньше над Западной Европой преобладал океанический антициклон, а сейчас — субтропические пустынные антициклоны.

Поэтому, по его словам, нынешние волны жары оказываются столь интенсивными. Воздух у поверхности изначально очень теплый, а дополнительный прогрев за счет нисходящих потоков воздуха еще сильнее повышает температуру.

В Европе в июне наблюдалась экстремальная аномальная жара. По данным европейской климатической службы Copernicus, первый месяц лета стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений на континенте. На прошлой неделе европейские страны столкнулись с новой волной высоких температур.

Ранее в США более 840 тысяч домов остались без электричества из-за жары.

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