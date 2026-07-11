Европа столкнулась с новой волной аномальной жары

Страны Европы столкнулись с новой волной аномально высоких температур. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейской системы мониторинга (EFFIS).

В июле пожары, возникшие из-за сильной жары, истребили более 126 тыс. гектаров земли. Почти 40% пришлось на Испанию. В Каталонии эвакуировали десятки тысяч человек.

В Португалии в центральной части страны огонь уничтожил около 13 тыс. га. Это самый высокий показатель за этот год.

Во Франции площадь выгоревших территорий достигла 25 тыс. га, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. В трети континентальных департаментов объявлен красный уровень опасности.

Также пожары затронули Грецию, Хорватию и Албанию.

Власти Лондона представили первый в истории города план по адаптации к экстремальной жаре Heat Ready London. Мэр Садик Хан подчеркнул, что в первую очередь необходимо защитить здоровье жителей, адаптировать здания к жаре и принять меры «для обеспечения экономической и инфраструктурной устойчивости».

Специалисты отмечают, что пик сезона лесных пожаров в Европе обычно приходится на август — сентябрь. Они призывают власти и население заблаговременно подготовиться к опасному периоду.

Ранее сообщалось, что женщина из России не выдержала сильной жары в Испании.