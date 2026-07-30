Дрон ударил по промзоне в Харькове

Беспилотный летательный аппарат ударил по промышленной зоне в Новобаварском районе в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Уточняется, что в городе прогремела серия взрывов. По данным украинских источников, в столице Украины объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого в Киеве вспыхнули несколько пожаров. По словам столичного градоначальника Виталия Кличко, в результате падения обломков загорелись «нежилые строения» (склады), расположенные в Святошинском и Оболонском районах города.

Также сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские воздушные силы авиабомбами поразили пункты дислокации Вооруженных сил Украины. В ведомстве добавили, что уничтожение целей было подтверждено средствами объективного контроля. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500.

Ранее стало известно о новых ударах ВС РФ по портам и энергообъектам Украины.