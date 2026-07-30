В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
Подробности произошедшего на данный момент не приводятся. Официальной информации о возможных последствиях также пока не поступало.
По данным украинских источников, в столице Украины объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские воздушные силы авиабомбами поразили пункты дислокации Вооруженных сил Украины. В ведомстве добавили, что уничтожение целей было подтверждено средствами объективного контроля. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500.
Вечером 28 июля российские беспилотники на переходе морем восточнее Одессы нанесли поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество для ВСУ в порты Одесса и Черноморск.
Ранее стало известно о новых ударах ВС РФ по портам и энергообъектам Украины.