Армия России поразила пункты дислокации ВСУ в двух регионах Украины

ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

ВС России авиабомбами поразили пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились авиабомбами ФАБ-500, первый был нацелен на пункт управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Тягинке Херсонской области. Второй целью стал пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в районе Васильевки в Харьковской области.

В ведомстве добавили, что уничтожение целей было подтверждено средствами объективного контроля.

Вечером 28 июля российские беспилотники на переходе морем восточнее Одессы нанесли поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».

До этого телеканал «Звезда» сообщил, что по судну близ Одессы могли нанести удар беспилотники «Герань-4». После поражения на борту произошел сильный пожар.

Ранее стало известно о новых ударах ВС РФ по портам и энергообъектам Украины.