В Киеве после ударов загорелись склады

Кличко сообщил о начавшихся пожарах в Киеве

В Киеве вспыхнуло несколько пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, в результате падения обломков загорелись «нежилые строения» (склады), расположенные в Святошинском и Оболонском районах города.

В Святошинском районе начался пожар на территории гаражного кооператива.

30 июля сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов.

24 июля российские войска атаковали полигон в Киевской области Украины, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. В Киеве заявили, что россияне выпустили две баллистические ракеты.

В ночь на 19 июля Вооруженные силы России выпустили по Киеву рекордное количество баллистических ракет за все время военного конфликта. По данным украинского издания INSIDER, в течение 53 минут по столице Украины прилетело 40 ракет. После этого в разных районах Киева начались пожары.

Ранее Минобороны России раскрыло подробности удара по объектам в Киеве.