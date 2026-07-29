В Москве прошла эвакуация в одном из торговых центров

Эвакуация в ТРЦ «Павелецкая Плаза» в Москве завершилась

Эвакуация в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Павелецкая плаза» в Москве завершилась. Об этом говорится в Telegram-канале торгового центра.

«UPD: эвакуация закончилась», — указывается в сообщении.

Уточняется, что ТРЦ будет оставаться открытым для посещения с 20:30 (мск).

Эвакуация проходила в ТЦ «Павелецкая Плаза» в Москве 29 июля.

В июне в Москве в районе Солнцево проводили эвакуацию людей из крупного торгового центра (ТЦ) «Небо».

В феврале посетителей эвакуировали в торгово-развлекательном центре «Щелковский». В здании тогда произошло возгорание.

В январе в Москве эвакуировали торгово-развлекательный центр «Бутово Молл». Очевидцы рассказывали, что их по громкой связи попросили выйти на улицу. Также посетителей эвакуировали из столичного торгового центра «Киевский» после срабатывания пожарной сигнализации над плитой в одном из ресторанов. При этом никто не пострадал, а огонь быстро потушили.

Ранее жителей Орла эвакуировали из-за боезаряда ракеты.