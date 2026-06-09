В Москве эвакуируют крупный ТЦ

В Москве в районе Солнцево проводят эвакуацию людей из крупного торгового центра (ТЦ) «Небо». Об этом сообщает издание MSK1.RU.

По его информации, правоохранители перекрыли улицу Авиаторов. Возле ТЦ находится множество полицейских автомобилей.

Информации о причинах эвакуации нет.

Незадолго до этого стало известно, что сотрудников и посетителей торговых центров Fort Group, расположенных в Санкт-Петербурге, эвакуируют из-за угрозы минирования. Работники ТЦ получили на электронную почту письма с соответствующими угрозами.

9 июня руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева рассказала, что в городе эвакуировали Смольнинский, Московский, Петроградский и Кронштадтский районные суды. По ее словам, решения были приняты в связи с поступлением анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве. Суды приостановили работу, а их персонал и посетителей вывели на улицу.

Ранее в аэропорту Уфы объявили эвакуацию из-за угрозы минирования.