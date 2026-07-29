В Керчи умер пострадавший при атаке дрона ВСУ ребенок

В Керчи умер 9-летний ребенок, пострадавший при атаке БПЛА

В Керчи умер 9-летний ребенок, пострадавший при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 28 июля. Об этом РИА Новости сообщило региональное министерство здравоохранения.

«Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер», — заявили в ведомстве.

28 июля украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по частному жилому дому в Керчи, в результате чего пострадала семья из четырех человек, включая ребенка.

До этого украинский БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом в Керчи, в результате чего пострадали десять человек. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что трое из раненых, включая ребенка, были госпитализированы.

22 июля украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Ялте. Тогда пострадали 17 человек, шестерых из них госпитализировали, состояние троих оценивалось как тяжелое. Помощница главы Крыма Ольга Курлаева сообщала, что в результате атаки БПЛА в доме выгорели семь квартир

Ранее шестимесячный ребенок погиб во время атаки БПЛА на Подмосковье.